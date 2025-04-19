РФ вивезла понад 700 тисяч українських дітей з окупованих територій, - ОП

З початку повномасштабного вторгнення Росія вивезла щонайменше 744 тисячі українських дітей на свою територію, здебільшого з батьками.

Про це заявила директорка Bring Kids Back UA Дарія Зарівна, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Еспресо ".

"До повномасштабного вторгнення Україна мала на своїй території 7 млн дітей. За оцінками правозахисних організацій, на тимчасово окупованих територіях залишається близько 1,6 млн дітей. Росія ж заявила про те, що вивезла щонайменше 744 тисячі українських дітей на свою територію, здебільшого з батьками", - зазначила Зарівна.

За її словами, при цьому Україна не може ані підтвердити цю інформацію, ані спростувати, бо РФ не надає інформацію Україні, й міжнародним організаціям. А після видачі ордерів МКС на арешт Путіна та Львової-Бєлової, РФ повністю припинила будь-яке публічне інформування щодо депортованих українських дітей.

Тому важко сказати, яка кількість дітей загинула, яка була розлучена з батьками після лютого 2022 року. А є ще діти, які народилися після лютого 2022 року.

"Україна офіційно задокументувала щонайменше 19 546 випадків незаконної депортації або примусового переміщення дітей. Реальна цифра – значно більша, але Росія блокує доступ до інформації, що унеможливлює повну оцінку масштабів цього злочину. Завдяки ініціативі Bring Kids Back UA нам уже вдалося повернути 1269 дітей, 449 за останній рік, 18 дітей – впродовж березня цього року", - додала вона.