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РФ викрадає дітей з окупованих територій під виглядом "культурних подорожей", - ЦНС

Понеділок 28 квітня 2025 21:45
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РФ викрадає дітей з окупованих територій під виглядом "культурних подорожей", - ЦНС Фото: Росія викрадає дітей з окупованих територій під виглядом "культурних подорожей" (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські загарбники вивозять українських дітей з окупованих територій під виглядом "культурних подорожей". Загалом планують викрасти 3 тисячі дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Як повідомляється, понад 230 школярів із Горлівки, Донецька, Єнакієвого, Макіївки та Харцизька вивезли до Санкт-Петербурга в межах програми "Культурна карта 4+85".

Загалом до жовтня планують вивезти понад 3 тисячі дітей до Москви, Петербурга, Казані та Ростова-на-Дону.

"Під виглядом "культурних подорожей" окупанти змінюють світогляд дітей, нав’язують "величі" РФ, обривають зв'язки з Україною та готують до асиміляції в російське середовище", - зазначили у ЦНС.

На "екскурсіях" школярів годують пропагандистською історією і готують до вступу у російські виші - вже як "громадян РФ".

Депортація українських дітей

Нагадаємо, за словами омбудсмена Дмитра Лубінця, з початку повномасштабної війни Росія депортувала з України понад 19,5 тисячі дітей. Додому вдалося повернути більш ніж тисячу маленьких українців.

Варто зазначити, що саме депортація українських дітей стала причиною для видачі Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордеру на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової.

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