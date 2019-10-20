ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Европарламент рассмотрит результат голосования по Brexit в Британии в понедельник

Новости » Политика    20.10.2019 - 03:05
Европарламент рассмотрит результат голосования по Brexit в Британии в понедельник
Фото: Европарламент (European Parliament)

Обнародован график обсуждений британского голосования евродепутатами

Европейский парламент рассмотрит итоги голосования по соглашению о выходе Великобритании из Евросоюза (Brexit) в Палате общин, состоявшегося в субботу, в понедельник, 21 октября. Об этом сообщил официальный представитель Европарламента Жауме Дук, передает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

"Европарламент оценит итоги сегодняшнего голосования в парламенте Соединенного Королевства и текущее состояние дел в понедельник в Страсбурге", - написал Дук.

Пресс-секретарь ЕП также обнародовал график обсуждений британского голосования евродепутатами:

  • в 15:00 по местному времени будет заседать парламентская руководящая группа по Brexit,
  • в 18:00 соберутся на совещание председатель ЕП и главы политических фракций,
  • на 19:30 назначено обсуждение в комитете по конституционным делам Европарламента.

Напомним, в Великобритании парламент проголосовал за то, чтобы отложить решение по сделке главы правительства Бориса Джонсона. После данного решения Джонсон отправил в Брюссель два письма: в первом попросил отсрочку Brexit, но не подписал его, а во втором назвал отсрочку выхода из ЕС ошибкой.

Джонсон не собирается просить Евросоюз об отсрочке Brexit В Британии парламент обязал Джонсона попросить ЕС отсрочить Brexit
Новости Украины ЕвропарламентBrexit
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь