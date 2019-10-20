Европарламент рассмотрит результат голосования по Brexit в Британии в понедельник

Фото: Европарламент (European Parliament)

Обнародован график обсуждений британского голосования евродепутатами

Европейский парламент рассмотрит итоги голосования по соглашению о выходе Великобритании из Евросоюза (Brexit) в Палате общин, состоявшегося в субботу, в понедельник, 21 октября. Об этом сообщил официальный представитель Европарламента Жауме Дук, передает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

"Европарламент оценит итоги сегодняшнего голосования в парламенте Соединенного Королевства и текущее состояние дел в понедельник в Страсбурге", - написал Дук.

Пресс-секретарь ЕП также обнародовал график обсуждений британского голосования евродепутатами:

в 15:00 по местному времени будет заседать парламентская руководящая группа по Brexit,

в 18:00 соберутся на совещание председатель ЕП и главы политических фракций,

на 19:30 назначено обсуждение в комитете по конституционным делам Европарламента.

Напомним, в Великобритании парламент проголосовал за то, чтобы отложить решение по сделке главы правительства Бориса Джонсона. После данного решения Джонсон отправил в Брюссель два письма: в первом попросил отсрочку Brexit, но не подписал его, а во втором назвал отсрочку выхода из ЕС ошибкой.