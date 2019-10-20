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Європарламент розгляне результати голосування у Британії щодо Brexit у понеділок

Новини » Політика    20.10.2019 - 03:05
Європарламент розгляне результати голосування у Британії щодо Brexit у понеділок
Фото: Європарламент (European Parliament)

Оприлюднено графік обговорень британського голосування євродепутатами

Європейський парламент розгляне підсумки голосування щодо угоди про вихід Великої Британії з Євросоюзу (Brexit) у Палаті громад, що відбулося в суботу, в понеділок, 21 жовтня. Про це повідомив офіційний представник Європарламенту Жауме Дук, передає РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

"Європарламент оцінить підсумки сьогоднішнього голосування в парламенті Сполученого Королівства і поточний стан справ у понеділок у Страсбурзі", - написав Дук.

Прес-секретар ЄП також оприлюднив графік обговорень британського голосування євродепутатами:

  • о 15:00 за місцевим часом засідатиме парламентська керівна група з Brexit,
  • о 18:00 зберуться на нараду голова ЄП та голови політичних фракцій,
  • на 19:30 призначене обговорення в комітеті Європарламенту з конституційних справ.

Нагадаємо, у Великій Британії парламент проголосував за те, щоб відкласти рішення з угоди голови уряду Бориса Джонсона. Після цього рішення Джонсон надіслав у Брюссель два листи: в першому попросив відстрочки Brexit, але не підписав його, а в другому назвав відстрочення виходу з ЄС помилкою.

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