Европарламент проведет дебаты по ситуации в Украине

В Европарламенте сегодня состоится заседание, на котором проведут дебаты по поводу ситуации в Украине. Об этом говорится в расписании, опубликованном на сайте Европарламента.

Обсуждения начнутся сегодня во второй половине дня.

Добавим, что сегодняшнее заседание продлится с 15:00-22:00 по местному времени (14:00-21:00 по Киеву), украинский вопрос рассмотрят в конце.

Напомним, 1 октября на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске представитель Украины Леонид Кучма подписал "формулу Штайнмайера". Ранее документ согласовали советники глав "нормандской четверки".

Отметим, что, по условиям "формулы Штайенмайера", выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей могут пройти по украинским законам до возвращения контроля над участком границы с Россией.

Позже сообщалось, что специальный советник главы Еврокомиссии по вопросам Украины Эльмар Брок назвал контроль над границей условием выборов на Донбассе.

Добавим, что в связи с подписанием "формулы Штайнмайера" в Украине проходят массовые акции протеста. В частности, в суботу был протест на Майдане, на который пришли более 10 тыс. людей.