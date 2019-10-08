Будущий представитель ЕС Боррель выступает за санкции против России и поддержку Украины

Фото: Жозеп Боррель (из открытых источников)

Наиболее вероятный преемник Федерики Могерини рассказал о своем видении решения ситуации с агрессией России против Украины

Вероятный будущий глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель выступает за поддержку Украины в борьбе с российской агрессией и сохранение санкций против РФ. Об этом он рассказал евродепутатам в ходе слушаний в комитете по иностранным делам Европарламента 7 октября, передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

"Лучший путь противостоять российскому экспансионизму или же, если хотите, российской угрозе - это помочь Украине укрепить Украину, усилить ее устойчивость и способность проводить реформы, а также помочь стать полноценной демократической процветающей страной", - заявил кандидат на должность верховного представителя ЕС по внешней политики и безопасности.

Боррель также считает, что санкции, введенные Евросоюзом против России, поддерживают Украину.

"Санкции должны быть сохранены до тех пор, пока поведение России не изменится", - отметил он.

Испанский политик также напомнил, что достаточно одному государству-члену ЕС выступить против санкций, чтобы они прекратили действовать, поэтому он выступает за то, чтобы в вопросе санкций, в частности в отношении России, перейти к принятию решений в Совете ЕС от нынешнего единогласия к квалифицированному большинству.

Боррель пообещал, что его первым усилием на посту будет сохранение единства в вопросе санкций и усиление поддержки странам-соседям Евросоюза.

Напомним, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко считает, что Россия ищет новые поводы, чтобы встреча лидеров четырех стран в нормандском формате не состоялась.