Европарламент призвал Турцию признать геноцид армян

Депутаты Европарламента приняли доклад, в котором Турцию призывают признать геноцид армян в Османской империи в начале XX века. Турецким властям предлагают сделать это ради примирения двух народов.
Об этом говорится в ежегодном докладе Европарламента по Турции, который был одобрен депутатами 19 мая на пленарной сессии.
"Депутаты вновь призывают Турцию признать геноцид армян, что проложило бы путь к подлинному примирению между турецким и армянским народами", - отмечается в документе.
Европарламент также выразили обеспокоенность "враждебной внешней политикой Турции", в том числе в отношении Греции и Кипра, и с ее участием в вооруженных конфликтах в Сирии, Ливии и Нагорном Карабахе. Депутаты подчеркнули, что эти действия турецких властей "постоянно противоречит приоритетам ЕС".
За доклад по Турции проголосовали 480 депутатов, 64 высказались против, 150 воздержались.
Напомним, в конце апреля президент США Джо Байден выступил с заявлением о признании убийств армян. Он стал первым из американских лидеров, кто публично признал массовые убийства 1915 года в Османской империи геноцидом.
Турция пообещала ответить на заявление Байдена о геноциде армян. Реакцию Анкара пообещала в ближайшие месяцы.
Отметим, в 2019 году администрация 45 президента США Дональда Трампа воздержалась от одобрения резолюции Сената, которая признавала геноцид армян в Османской империи в 1915 году.