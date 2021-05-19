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Европарламент призвал Турцию признать геноцид армян

Автор: Дмитрий Кузнецов

Депутаты Европарламента приняли доклад, в котором Турцию призывают признать геноцид армян в Османской империи в начале XX века. Турецким властям предлагают сделать это ради примирения двух народов.

Об этом говорится в ежегодном докладе Европарламента по Турции, который был одобрен депутатами 19 мая на пленарной сессии.

"Депутаты вновь призывают Турцию признать геноцид армян, что проложило бы путь к подлинному примирению между турецким и армянским народами", - отмечается в документе.

Европарламент также выразили обеспокоенность "враждебной внешней политикой Турции", в том числе в отношении Греции и Кипра, и с ее участием в вооруженных конфликтах в Сирии, Ливии и Нагорном Карабахе. Депутаты подчеркнули, что эти действия турецких властей "постоянно противоречит приоритетам ЕС".

За доклад по Турции проголосовали 480 депутатов, 64 высказались против, 150 воздержались.

Напомним, в конце апреля президент США Джо Байден выступил с заявлением о признании убийств армян. Он стал первым из американских лидеров, кто публично признал массовые убийства 1915 года в Османской империи геноцидом.

Турция пообещала ответить на заявление Байдена о геноциде армян. Реакцию Анкара пообещала в ближайшие месяцы.

Отметим, в 2019 году администрация 45 президента США Дональда Трампа воздержалась от одобрения резолюции Сената, которая признавала геноцид армян в Османской империи в 1915 году.

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Новости Украины ЕвросоюзТурциягеноцид армян