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Європарламент закликав Туреччину визнати геноцид вірмен

Автор: Дмитрий Кузнецов

Депутати Європарламенту прийняли доповідь, в якій Туреччину закликають визнати геноцид вірмен в Османській імперії на початку XX століття. Турецькій владі пропонують зробити це заради примирення двох народів.

Про це йдеться в щорічній доповіді Європарламенту по Туреччині, який був схвалений депутатами 19 травня на пленарній сесії.

"Депутати знову закликають Туреччину визнати геноцид вірмен, що проклало б шлях до справжнього примирення між турецьким і вірменським народами", - наголошується в документі.

Європарламент також висловили стурбованість "ворожою зовнішньою політикою Туреччини", в тому числі щодо Греції та Кіпру, і з її участю у збройних конфліктах в Сирії, Лівії та Нагірному Карабасі. Депутати підкреслили, що ці дії турецької влади "постійно суперечить пріоритетам ЄС".

За доповідь по Туреччині проголосували 480 депутатів, 64 висловилися проти, 150 утрималися.

Нагадаємо, в кінці квітня президент США Джо Байден виступив із заявою про визнання вбивств вірмен. Він став першим з американських лідерів, хто публічно визнав масові вбивства 1915 року в Османській імперії геноцидом.

Туреччина пообіцяла відповісти на заяву Байдена про геноцид вірмен. Реакцію Анкара пообіцяла в найближчі місяці.

Відзначимо, в 2019 році адміністрація 45 президента США Дональда Трампа утрималася від схвалення резолюції Сенату, яка визнавала геноцид вірмен в Османській імперії в 1915 році.

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