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Европарламент призвал Россию немедленно освободить украинских политзаключенных

Новости » Политика    18.07.2019 - 13:20
Европарламент призвал Россию немедленно освободить украинских политзаключенных
Фото: Европарламент (European Union)

Резолюцию поддержали 458 евродепутатов

Европейский парламент принял резолюцию в отношении России, особенно по ситуации с экологическими активистами и украинскими политическими узниками. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу миссии Украины при ЕС.

Резолюцией, которую поддержали 458 евродепутатов, подтверждается непризнание аннексии Крыма и содержится призыв к России немедленного освободить всех украински политических заключенных и 24 моряков.

Кроме того, решительно осуждается акт агрессии, совершенный Российской Федерацией против Украины 25 ноября 2018 года у Керченского пролива

В резолюции содержится призыв к РФ обнародовать весь список украинских пленных на Донбассе и облегчить контакты с ними. Также осуждается продолжающееся нарушение Россией международного права.

В резолюции содержится требование к РФ обеспечить международный правозащитный мониторинговый доступ к оккупированным Крыму и Донбассу.

В резолюции отмечается, что санкции ЕС не должны быть отменены, пока Россия не выполнит своих международных обязательств, в т.ч. минские договоренности. Европарламент считает, что ЕС должен быть готов ввести новые санкции против РФ, если нарушение Россией международного права будет продолжаться.

Напомним, новый состав Европейского парламента был избран в мае. В июле главой Европейского парламента избрали итальянца Давида-Марию Сассоли.

Как сообщало РБК-Украина, Европарламент утвердил состав делегации парламентского комитета ассоциации с Украиной. Эта делегация совместно с делегацией Верховной рады создаст парламентский комитет ассоциации Украина-ЕС.

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