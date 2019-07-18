ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Европарламент утвердил состав делегации ассоциации с Украиной

Новости » Политика    18.07.2019 - 09:59
Европарламент утвердил состав делегации ассоциации с Украиной
Фото: Европарламент (flickr.com european_parliament)

В делегацию в Парламентский комитет ассоциации ЕС-Украина вошли 16 евродепутатов

Европарламент утвердил состав делегации парламентского комитета ассоциации с Украиной. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайте Европарламента.

В делегацию в Парламентский комитет ассоциации ЕС-Украина вошли 16 евродепутатов. От группы Европейской народной партии в нее вошли 5 депутатов: Траян Бассеску, Исабель Бержумеа, Даниэль Буда, Сандра Калниете, Андриус Кубилиус.

В состав делегации также вошли от Прогрессивного Альянса Социалистов и Демократов - Клара Добрев, Лешек Миллер; от "Обновить Европу" - Петрас Ауштревичус, Михал Шимечка; от Зеленых/Европейский Свободный Альянс - Микулас Пекса, Виола Фон Крамон-Таубадель, от Европейских Консерваторов и Реформистов - Гельмут Геукін, Витольд Ян Ващиковский.

Одним депутатом представлены группа Идентичности и Демократии (Жан-Пауль Гарро), Конфедеративные Группа Европейских Объединенных левых - Нордических Зеленых Левых (Анья Газекамп), депутаты, что не присоединились (Натан Гилль).

Эта делегация совместно с делегацией Верховной Рады создаст Парламентский комитет ассоциации Украина-ЕС. В его рамках осуществляется межпарламентское сотрудничество между Украиной и Евросоюзом. Этот комитет собирается дважды в год на заседания поочередно то в Брюсселе или Страсбурге, то в Киеве или другом украинском городе.

Напомним, Европарламент утвердил бывшего министра обороны Германии Урсулу фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии.

Европарламент утвердил нового главу Еврокомиссии Европарламент на следующей неделе проведет голосование за резолюцию по украинским политзаключенным
Новости Украины Европарламентассоциация
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь