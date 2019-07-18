ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Європарламент закликав Росію негайно звільнити українських політв'язнів

Новини » Політика    18.07.2019 - 13:20
Європарламент закликав Росію негайно звільнити українських політв'язнів
Фото: Європарламент (European Union)

Резолюцію підтримали 458 євродепутатів

Європейського парламент ухвалив резолюцію щодо Росії, особливо щодо ситуації з екологічними активістами та українськими політичними в'язнями. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу місії України при ЄС.

Резолюцією, яку підтримали 458 євродепутатів, підтверджується невизнання анексії Криму і міститься заклик до Росії негайного звільнити всіх українськи політичних в'язнів та 24 моряків.

Крім того, рішуче засуджується акт агресії, вчинений Російською Федерацією проти України 25 листопада 2018 року біля Керченської протоки

У резолюції міститься заклик до РФ оприлюднити весь список українських полонених на Донбасі і полегшити контакти з ними. Також засуджується триваюче порушення Росією міжнародного права.

У резолюції міститься вимога до РФ забезпечити міжнародний правозахисний моніторинговий доступ до окупованих Криму і Донбасу.

У резолюції наголошується, що санкції ЄС не повинні бути скасовані допоки Росія не виконає своїх міжнародних зобов'язань, у т.ч. мінські домовленості. Так Європарламент вважає, що ЄС має бути готовим запровадити нові санкції проти РФ якщо порушення Росією міжнародного права продовжуватиметься.

Нагадаємо, новий склад Європейського парламенту було обрано у травні. У липні головою Європейського парламенту обрали італійця Давида-Марію Сассолі.

Як повідомляло РБК-Україна, Європарламент затвердив склад делегації парламентського комітету асоціації з Україною. Ця делегація спільно з делегацією Верховної Ради створить парламентський комітет асоціації Україна-ЄС.

Порошенко: концепцію захисту України на міжнародній арені намагались зруйнувати Європарламент затвердив склад делегації асоціації з Україною
Новини України резолюцияЄвропарламентполитзаключенные
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся