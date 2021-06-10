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Європарламент закликав відключити Білорусь від SWIFT і заборонити брати участь в Олімпіаді

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Четвер 10 червня 2021 10:51
Європарламент закликав відключити Білорусь від SWIFT і заборонити брати участь в Олімпіаді Фото: у Європарламенті закликали відключити Білорусь від SWIFT (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Європарламент закликав Раду ЄС ввести нові санкції проти Білорусі. Вони передбачають відключення Білорусі від SWIFT, а також заборону на участь в Олімпіаді в Токіо.

Про це повідомляє "Наша Ніва".

"Закликаємо Раду ЄС якомога швидше розширити список осіб і організацій, на які поширюються санкції ЄС, включивши туди відповідальних за перехоплення і примусову посадку рейсу Ryanair, а також за затримання Романа Протасевича і Софії Сапеги", - йдеться в проекті резолюції, присвяченій ситуації з екстреною посадкою літака Ryanair

Також у документі закликали:

  • ввести санкції проти тележурналіста Марата Маркова, який брав інтерв'ю у затриманого Протасевича;
  • привести у виконання четвертий пакет санкцій проти Білорусі;
  • ввести секторальні санкції, які "зачіпають торгівлю сирою нафтою і нафтовими продуктами, калійну, сталеливарну і деревообробну промисловість";
  • розглянути питання про тимчасове виключення Білорусі з системи SWIFT;
  • призупинити членство Білорусі в міжнародних спортивних організаціях і обмеження доступу збірної країни на міжнародні змагання, в тому числі Олімпійські ігри в Токіо;
  • позбавити білоруське держтелебачення права на трансляцію матчів чемпіонату Європи з футболу і безоплатно передати ці права незалежному телеканалу "Белсат".

Раніше повідомлялося, що економічні санкції Євросоюзу проти Білорусі можуть схвалити 21 червня.

Нагадаємо, раніше Жозеп Боррель припустив, що в рамках нового пакету санкцій проти влади Білорусі Євросоюз може накласти заборону на експорт калію і транзит газу.

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