Європарламент призупинив роботу над торговою угодою ЄС і США

Європейський парламент офіційно призупинив роботу над затвердженням торгової угоди між ЄС та США через тарифні погрози президента США Дональда Трампа на адресу низки країн Євросоюзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови торгового комітету Європарламенту, представника фракції соціал-демократів Бернда Ланге у соцмережі X.