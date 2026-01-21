ua en ru
Європарламент призупинив роботу над торговою угодою ЄС і США

Гренландія, Середа 21 січня 2026 19:12
UA EN RU
Європарламент призупинив роботу над торговою угодою ЄС і США Фото: Бернд Ланге (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Європейський парламент офіційно призупинив роботу над затвердженням торгової угоди між ЄС та США через тарифні погрози президента США Дональда Трампа на адресу низки країн Євросоюзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови торгового комітету Європарламенту, представника фракції соціал-демократів Бернда Ланге у соцмережі X.

За його словами, переговорна команда Європарламенту ухвалила рішення поставити угоду на паузу до подальших повідомлень. Зокрема, призупинено роботу комітету над юридичною імплементацією домовленостей.

"Тепер офіційно: угода ЄС і США на паузі до подальших повідомлень. Наша переговорна команда щойно вирішила призупинити роботу комітету над юридичною імплементацією угоди у Торнбері", - заявив Ланге.

Він наголосив, що нинішня ситуація виходить за межі суто торгових відносин і має стратегічне значення для Європейського Союзу.

"На кону - наш суверенітет і територіальна цілісність. "Бізнес як завжди" вже неможливий", - підкреслив євродепутат.

Що передувало

Нагадаємо, що нещодавно президент США Дональд Трамп почав розмови про бажання приєднати Гренландію до Штатів. А сказав, що острів потрібен Америці для оборони. Також за його словами, Гренландія нібито "оточена" флотами РФ і Китаю.

Також заступник глави адміністрації Білого дому Стівен Міллер заявив, що Гренландія має увійти до складу США, як частина американської системи безпеки. При цьому він не виключив військового захоплення острова, сам Трамп заявив, що не допустить військового сценарію.

Водночас, президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що бачить три сценарії щодо Гренландії на тлі зазіхань на арктичний острів з боку Трампа. Більшість варіацій носить негативний характер.

17 січня, Трамп заявив, що з 1 лютого Данія, Норвегія, Швеція, Франція, Німеччина, Велика Британія, Нідерланди та Фінляндія платитимуть 10% мита на всі товари, що постачаються до США, а з 1 червня ставка зросте до 25%.

За його словами, мита діятимуть доти, доки не буде досягнуто домовленості про "повну та остаточну купівлю Гренландії".

Детальніше про те, як Трамп шантажує Європу, - в матеріалі РБК-Україна.

