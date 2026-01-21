ua en ru
Европарламент приостановил работу над торговым соглашением ЕС и США

Гренландия, Среда 21 января 2026 19:12
Европарламент приостановил работу над торговым соглашением ЕС и США Фото: Бернд Ланге (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Европейский парламент официально приостановил работу над утверждением торгового соглашения между ЕС и США из-за тарифных угроз президента США Дональда Трампа в адрес ряда стран Евросоюза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление председателя торгового комитета Европарламента, представителя фракции социал-демократов Бернда Ланге в соцсети X.

По его словам, переговорная команда Европарламента приняла решение поставить соглашение на паузу до дальнейших сообщений. В частности, приостановлена работа комитета над юридической имплементацией договоренностей.

"Теперь официально: соглашение ЕС и США на паузе до дальнейших сообщений. Наша переговорная команда только что решила приостановить работу комитета над юридической имплементацией соглашения в Торнбери", - заявил Ланге.

Он подчеркнул, что нынешняя ситуация выходит за пределы чисто торговых отношений и имеет стратегическое значение для Европейского Союза.

"На кону - наш суверенитет и территориальная целостность. "Бизнес как всегда" уже невозможен", - подчеркнул евродепутат.

Что предшествовало

Напомним, что недавно президент США Дональд Трамп начал разговоры о желании присоединить Гренландию к Штатам. А сказал, что островнужен Америке для обороны. Также по его словам, Гренландия якобы "окружена" флотами РФ и Китая.

Также заместитель главы администрации Белого дома Стивен Миллер заявил, что Гренландия должна войти в состав США, как часть американской системы безопасности. При этом он не исключил военного захвата острова, сам Трамп заявил, что не допустит военного сценария.

В то же время, президент Финляндии Александр Стубб заявил, что видит три сценария в отношении Гренландии на фоне посягательств на арктический остров со стороны Трампа. Большинство вариаций носит негативный характер.

17 января, Трамп заявил, что с 1 февраля Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерланды и Финляндия будут платить 10% пошлины на все товары, поставляемые в США, а с 1 июня ставка вырастет до 25%.

По его словам, пошлины будут действовать до тех пор, пока не будет достигнута договоренность о "полной и окончательной покупке Гренландии".

Подробнее о том, как Трамп шантажирует Европу, - в материале РБК-Украина.

