Европарламент ускоряет рассмотрение кредита Украине на 90 млрд евро
Европарламент решил в срочном порядке рассмотреть инициативу о выделении Украине кредита на 90 млрд евро. Депутаты проголосуют уже на предстоящем пленарном заседании.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европарламента.
Сегодня, 20 января, депутаты поддержали поднятием рук просьбу быстрее рассмотреть финансовый пакет ЕС, который будет финансироваться за счет совместных заимствований и гарантирован бюджетом ЕС.
Если его примут, деньги пойдут на военную помощь, поддержку государственного бюджета Украины и укрепление оборонной промышленности страны, а также интеграцию в европейскую оборонную базу.
Кроме того, депутаты ускоряют работу над изменениями в Украинском фонде и по решению Совета ЕС применить процедуру расширенного сотрудничества. Она позволит 24 странам ЕС (без Чехии, Венгрии и Словакии) предоставить Украине заем. Окончательное голосование по этому вопросу пройдет в среду, 21 января.
Следующим шагом будет согласование займа между Европарламентом и Советом ЕС в рамках обычной законодательной процедуры.
90 млрд евро для Украины
Напомним, в декабре ЕС выделил Украине 90 млрд евро на два следующих года, средства будут безвозвратными и беспроцентными.
Деньги пойдут на бюджетные нужды и оборону, а погашение возможно только после компенсации убытков со стороны России.
Недавно глава Еврокомиссии уточнила, что 60 млрд евро будут направлены на оборонные нужды Украины, а еще 30 млрд евро - на бюджетную помощь.
Такие средства Украине предоставят на 2026-2027 гг. При этом в Евросоюзе продолжают рассмотрение "репарационного кредита" для Украины за счет замороженных активов России.