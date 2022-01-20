Европарламент потребовал от властей Казахстана освободить задержанных протестующих

"Парламент призывает власти Казахстана уважать права человека и основные свободы и немедленно освободить задержанных демонстрантов и активистов", - говорится в документе.

Евродепутаты осудили подстрекательскую риторику президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. В частности, его объявление протестующих "террористами". Власти страны призвали воздержаться от подобных обвинений и провести различие между мирными протестующими и теми, кто совершал преступления.

Европарламент потребовал провести международное расследование преступлений, совершенных против народа Казахстана. Кроме того, правительство страны призвали рассмотреть возможность создания постоянно рабочей группы под эгидой ОБСЕ для оценки январских событий.

Депутаты Европарламента также призвали президента Токаева и правительство Казахстана повысить уровень жизни населения и начать реформы для борьбы с коррупцией.

Резолюцию поддержали 589 депутатов. Против проголосовали 35, еще 47 воздержались.