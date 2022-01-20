Європарламент зажадав від влади Казахстану звільнити затриманих протестувальників

"Парламент закликає владу Казахстану поважати права людини і основні свободи і негайно звільнити затриманих демонстрантів і активістів", - йдеться в документі.

Євродепутати засудили підбурювальну риторику президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва. Зокрема, його оголошення протестувальників "терористами". Влада країни закликала утриматися від подібних звинувачень і провести відмінність між мирними протестувальниками і тими, хто скоював злочини.

Європарламент зажадав провести міжнародне розслідування злочинів, скоєних проти народу Казахстану. Крім того, уряд країни закликали розглянути можливість створення постійно робочої групи під егідою ОБСЄ для оцінки січневих подій.

Депутати Європарламенту також закликали президента Токаєва і уряд Казахстану підвищити рівень життя населення і почати реформи для боротьби з корупцією.

Резолюцію підтримали 589 депутатів. Проти проголосували 35, ще 47 утрималися.