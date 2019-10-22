Европарламент оставляет за собой последнее слово относительно Brexit

Европейский парламент (ЕП) скажет свое последнее слово по Brexit после того, как парламент Великобритании выполнит свою часть работы и согласует соглашение о выходе из Евросоюза. Об этом заявил президент ЕП Дэвид Сассоли, передает РБК-Украина со ссылкой на сайт институции.

По его словам, как только Лондон это сделает, к разработке документа приобщится комитет Европарламента по конституционным делам.

"Сегодня вечером вместе с лидерами политических групп Европарламента мы обсудили последующие шаги относительно выхода Британии из ЕС. Европарламент сейчас начнет процесс рассмотрения в комитете по конституционным делам, который проверит соглашение. Мы идем своим путем, мы выполняем свой долг, и мы снова встретимся в четверг, 24 октября, для обсуждения достигнутого прогресса", - отметил Сассоли.

Глава ЕП также отметил, что 24 октября Конференция президентов "вновь обсудит текущее развитие событий".

"Мы будем продолжать действовать спокойно и ответственно и будем продвигаться вперед быстро, если в этом будет потребность. В этом заключается наш долг. Я повторяю: Европейский парламент будет финальным актором (действующим лицом), который скажет свое слово в этом деле", - подчеркнул Сассоли.

Напомним, что спикер парламента Великобритании Джон Беркоу не позволил парламентариям еще раз голосовать за соглашение по Brexit. Беркоу объяснил решение тем, что соглашение нельзя еще раз выносить на голосование, поскольку за это же предложение рассматривалось в субботу, 19 октября.

Депутаты британского парламента, которые не поддерживают запланированный правительством график принятия закона о ратификации соглашения о Brexit, будут голосовать за невыход Британии с ЕС 31 октября

Также сообщалось, что Великобритания готовится к Brexit без сделки. По словам министра по Brexit Стивена Баркли, остается риск того, что выход Британии произойдет 31 октября без сделки с ЕС.