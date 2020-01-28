Британия и ЕС начнут переговоры о новой торговой сделке весной

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В ЕС считают слишком амбициозными планы завершить сделку с Великобританией до конца 2020 года

Великобритания и Европейский союз 3 марта приступят к обсуждению новой торговой сделки после выхода Британии из ЕС (Brexit). Об этом сообщает The Guardian.

Сообщается, что стороны планируют завершить торговое соглашение до 31 декабря, когда закончится переходный период после Brexit. Группу переговорщиков Великобритании будет возглавлять Ричард Фрост, со стороны Евросоюза - Мишель Барнье.

При этом в ЕС считают слишком амбициозным планы заключить сделку за 10 месяцев, так как этот срок слишком коротким, чтобы согласовать все сложные торговые вопросы. Несмотря на это британское правительство во главе с Борисом Джонсоном не планирует продлевать срок переходного периода.

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписал соглашение об условиях выхода страны из состава Европейского союза. Согласно договоренностям, Великобритания прекращает быть членом ЕС 31 января.

Также РБК-Украина писало, что правительства Украины и Великобритании пересмотрят соглашение о торговле между странами после завершения процесса выхода Британии из Европейского союза (Brexit).