Европарламент одобрил договор о свободной торговле с Японией

Иллюстративное фото (twitter.com/Europarl_EN)

Соглашение вступит в силу 1 февраля 2019 года

Европейский парламент в среду, 12 декабря, одобрил Соглашение о свободной торговле между Европейским союзом и Японией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Сообщается, что соглашение вступит в силу 1 февраля 2019 года. Японский парламент ранее ратифицировал этот документ, который был подписан лидерами Японии и ЕС в июле этого года.

Договор, который готовился с 2013 года, призван упразднить практически все таможенные пошлины и прочие торговые барьеры для повышения темпов экономического роста и создания новых рабочих мест. В частности, он отменяет для европейских производителей продовольственных товаров таможенные пошлины на ввоз в Японию переработанной свинины, а также определенных сортов сыра и вина. В Евросоюзе отмечают, что это сулит огромную выгоду европейским фермерам.

Напомним, 17 июля Европейский союз и Япония подписали Соглашение о свободной торговле. Соглашением предусматривается, что Япония отменит пошлины на 94% товаров из ЕС, ЕС анулирует таможенные тарифы на 99% импортируемых из Японии товаров, в частности на автомобили и бытовую электронику.