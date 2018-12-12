Європарламент схвалив договір про вільну торгівлю з Японією

Ілюстративне фото (twitter.com/Europarl_EN)

Угода вступить в силу 1 лютого 2019 року

Європейський парламент у середу, 12 грудня, схвалив Угоду про вільну торгівлю між Європейським союзом та Японією. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Повідомляється, що угода набуде чинності 1 лютого 2019 року. Японський парламент раніше ратифікував цей документ, який був підписаний лідерами Японії та ЄС у липні цього року.

Договір, який готувався з 2013 року, покликаний скасувати практично всі мита та інші торговельні бар'єри для підвищення темпів економічного зростання і створення нових робочих місць. Зокрема, він скасовує для європейських виробників продовольчих товарів митні збори на ввезення в Японію переробленої свинини, а також певних сортів сиру і вина. У Євросоюзі відзначають, що це обіцяє величезну вигоду європейським фермерам.

Нагадаємо, 17 липня Європейський союз і Японія підписали Угоду про вільну торгівлю. Угодою передбачається, що Японія скасує мита на 94% товарів з ЄС, ЄС анулирует митні тарифи на 99% імпортованих з Японії товарів, зокрема на автомобілі, побутову електроніку.