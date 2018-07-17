Эта зона свободной торговли охватит почти 600 млн человек и треть ВВП в мире

Европейский Союз (ЕС) и Япония подписали соглашение о свободной торговле. Об этом сообщает DW.

Так, Япония отменит пошлины на 94 процента товаров из ЕС, ЕС анулирует таможенные тарифы на 99 процентов импортируемых из Японии товаров, в частности на автомобили и бытовую электронику.

По данным Еврокомиссии, эта зона свободной торговли охватит почти 600 млн человек и треть ВВП в мире.

"Мы посылаем четкое послание - мы выступаем вместе против протекционизма", - заявил президент Европейского Совета Дональд Туск после подписания соглашения.

В свою очередь, японская сторона надеется, что договор повлияет на развитие обеих экономик.

"Соглашение будет способствовать либерализации и упрощению торговли и инвестиций между Японией и Европейским Союзом и оживит обе экономики путем укрепления взаимных экономических связей в широкомасштабных областях", - сообщило японское МИД.

Также Евросоюз и Япония предварительно договорились о взаимном признании систем защиты личных данных.

Напомним, что Япония присоединится к инициированных Евросоюзом переговоров во Всемирной торговой организации (ВТО) относительно новых пошлин США.