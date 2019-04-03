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У ЕС и Великобритании будет безвиз после Brexit

Новости » Политика    03.04.2019 - 11:58
У ЕС и Великобритании будет безвиз после Brexit
Иллюстративное фото (GettyImages)

Безвизовый режим предоставляется по принципу взаимности

Совет Европейского союза и Европарламент, исходя из принципа взаимности в визовом вопросе с правительством Великобритании, поддержали решение о безвизовом режиме между ЕС и Британией для краткосрочных путешествий своих граждан после Brexit. Об этом сообщает "Укринформ".

По процедуре, указанное решение должны формально утвердить Европарламент и Совет ЕС.

"Совет ЕС и Европарламент договорились, что после Brexit граждане Соединенного королевства, прибывающие в Шенгенскую зону для краткосрочного пребывания (90 дней в течение 180-ти), должны иметь безвизовый режим такого путешествия. Эта договоренность была утверждена вчера послами ЕС от имени Совета, а также комитетом ЕП по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам", - отмечает издание.

В ЕС отмечают, что безвизовый режим предоставляется по принципу взаимности. Британское правительство уже заявило, что не будет требовать виз для краткосрочных путешествий от граждан Евросоюза.

"В случае, если Великобритания введет визовые требования к гражданам хотя бы одной страны-члена ЕС, то будет применен механизм взаимности, и три институции Евросоюза и страны-члены будут принимать немедленные меры для его реализации", - проинформировали в ЕС.

Напомним, ранее глава Европейского совета Дональд Туск в ответ на просьбу британского премьера Терезы Мэй об очередной отсрочке Brexit предложил "набраться терпения", намекнув, что в ЕС готовы дать еще время на подготовку договора.

Как писало РБК-Украина ранее, 2 апреля глава британского правительства заявила о необходимости новой отсрочки выхода страны из Евросоюза, не назвав при этом конкретных дат новой отсрочки.

Добавим, экономика Великобритании после референдума по выходу из Евросоюза (Brexit) уже потеряла более 100 млрд евро.

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