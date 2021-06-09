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Європарламент планує закликати ЄС вивчити роль Росії в інциденті з Ryanair в Білорусі

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Брюссель, Середа 09 червня 2021 23:01
Європарламент планує закликати ЄС вивчити роль Росії в інциденті з Ryanair в Білорусі Фото: Європарламент хоче вивчити роль РФ в інциденті з Ryanair (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Європейський парламент завтра, 10 червня, розгляне резолюцію щодо примусової посадки літака Ryanair в Білорусі. У резолюції міститься заклик до країн ЄС вивчити роль Росії у цьому інциденті та покарати причетних.

Про це йдеться на сайті Європарламенту.

У своїй резолюції депутати Європарламенту планують закликати ЄС провести розслідування інциденту з Ryanair в Білорусі. Причетних до інциденту росіян пропонують покарати санкціями.

"Розслідування має вивчити також можливу роль Росії в цьому інциденті. Будь-який громадянин Росії, прямо або побічно замішаний в цій операції, повинен потрапити під санкції в рамках глобального режиму санкцій ЄС за порушення прав людини", - йдеться у тексті резолюції.

У резолюції також йдеться про те, що Європарламент стурбований підтримкою білоруського режиму з боку Кремля, включно з фінансовою допомогою та тісною співпрацею спецслужб.

Рішення Європарламенту не є обов'язковим для виконання, а є рекомендацією для країн ЄС.

Нагадаємо, секретар РНБО України Олексій Данілов заявляв, що посадка літака Ryanair у Білорусі має ознаки причетності російських спецслужб. Причетність Росії до цього інциденту не виключали і в НАТО.

Додамо, на майбутньому саміті ЄС щодо Росії врахують підтримку режиму Лукашенка з боку Москви.

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