Європарламент готується до двох вотумів недовіри Урсулі фон дер Ляєн: у чому справа

Дві політичні групи: ультраправі "Патріоти за Європу" та "Ліві" подали окремі вотуми про недовіру до президента Європейської комісії опівночі 10 вересня.

Зазначається, що групи зробили це одразу, як тільки з'явилась можливість згідно з парламентськими правилами.

Ці кроки були зроблені лише через кілька годин після того, як фон дер Ляєн виступила з історичною промовою про стан справ у Союзі в парламенті Страсбурга.

"Патріоти" звинувачують фон дер Ляєн у відсутності прозорості та підзвітності і різко критикують торгівельні угоди з Південною Америкою та США.

"Ліві" також критикують торгівельну політику Комісії, але більший акцент роблять на "бездіяльність виконавчої влади ЄС на тлі війни Ізраїлю в Газі".

Одночасне подання двох вотумів недовіри є безпрецедентним і викликало дискусію в Євроарламенті щодо того, як буде організовано проведення двох дебатів і двох голосувань.

Як повідомили джерела видання, голосування по вотумах недовіри до глави ЄК пройде з 6 по 9 жовтня.