Европарламент готовится к двум вотумам недоверия Урсуле фон дер Ляйен: в чем дело

Две политические группы: ультраправые "Патриоты за Европу" и "Левые" подали отдельные вотумы о недоверии к президенту Европейской комиссии в полночь 10 сентября.

Отмечается, что группы сделали это сразу, как только появилась возможность согласно парламентским правилам.

Эти шаги были сделаны лишь через несколько часов после того, как фон дер Ляйен выступила с исторической речью о состоянии дел в Союзе в парламенте Страсбурга.

"Патриоты" обвиняют фон дер Ляйен в отсутствии прозрачности и подотчетности и резко критикуют торговые соглашения с Южной Америкой и США.

"Левые" также критикуют торговую политику Комиссии, но больший акцент делают на "бездействие исполнительной власти ЕС на фоне войны Израиля в Газе".

Одновременное представление двух вотумов недоверия является беспрецедентным и вызвало дискуссию в Европарламенте относительно того, как будет организовано проведение двух дебатов и двух голосований.

Как сообщили источники издания, голосование по вотумам недоверия к главе ЕК пройдет с 6 по 9 октября.