Европарламент готовится к двум вотумам недоверия Урсуле фон дер Ляйен: в чем дело

Европейский парламент запланировал голосование по двум вотумам недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен - заседание пройдет 6-9 октября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники Politico, которые знакомы с парламентской процедурой.
Две политические группы: ультраправые "Патриоты за Европу" и "Левые" подали отдельные вотумы о недоверии к президенту Европейской комиссии в полночь 10 сентября.
Отмечается, что группы сделали это сразу, как только появилась возможность согласно парламентским правилам.
Эти шаги были сделаны лишь через несколько часов после того, как фон дер Ляйен выступила с исторической речью о состоянии дел в Союзе в парламенте Страсбурга.
"Патриоты" обвиняют фон дер Ляйен в отсутствии прозрачности и подотчетности и резко критикуют торговые соглашения с Южной Америкой и США.
"Левые" также критикуют торговую политику Комиссии, но больший акцент делают на "бездействие исполнительной власти ЕС на фоне войны Израиля в Газе".
Одновременное представление двух вотумов недоверия является беспрецедентным и вызвало дискуссию в Европарламенте относительно того, как будет организовано проведение двух дебатов и двух голосований.
Как сообщили источники издания, голосование по вотумам недоверия к главе ЕК пройдет с 6 по 9 октября.
Напомним, в июле этого года Европарламент отклонил вотум недоверия главе ЕК - это решение поддержали 360 евродепутатов, тогда как против Фон дер Ляйен проголосовали 175 членов Европарламента. 18 воздержались от голосования.
Для вынесения вотума недоверия главе ЕК требовалось набрать более двух третей голосов.
Сначала инициатором резолюции против главы ЕК стал румынский евродепутат Георге Пиперя из группы "Европейские консерваторы и реформисты".
В разговоре с Politico Пиперя говорил, что ожидает провала инициативы, но она, по его словам, "откроет ящик Пандоры", продемонстрировав возможность бросить вызов главе Еврокомиссии.
Критика Пиперя была вызвана, в частности, отказом Еврокомиссии обнародовать переписку между фон дер Ляйен и гендиректором Pfizer Альбертом Бурла во время пандемии COVID-19.
С просьбой к Еврокомиссии предоставить переписку Фон дер Ляйен с гендиректором Pfizer Альбертом Бурла обратилась журналистка NYT Матина Стеви. Однако она получила отказ, после чего совместно с изданием обратилась в суд.
Речь шла о переписке между фон дер Ляйен и гендиректором Pfizer за период с января 2021 по май 2022 года.
Речь идет о сообщениях, которыми стороны обменивались перед тем, как Pfizer и ЕС заключили контракт на поставку вакцин от коронавируса на 35 млрд евро.
Суд в итоге постановил, что ЕК "не смогла убедительно объяснить" свою позицию об отказе из-за отсутствия важной информации в переписке.
Впоследствии Пиперя заявил о возможных злоупотреблениях и коррупции в Еврокомиссии на фоне истории с перепиской.