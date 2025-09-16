Європарламент готується до двох вотумів недовіри Урсулі фон дер Ляєн: у чому справа
Європейський парламент запланував голосування по двох вотумах недовіри голові Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн - засідання пройде 6-9 жовтня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела Politico, які обізнані з парламентською процедурою.
Дві політичні групи: ультраправі "Патріоти за Європу" та "Ліві" подали окремі вотуми про недовіру до президента Європейської комісії опівночі 10 вересня.
Зазначається, що групи зробили це одразу, як тільки з'явилась можливість згідно з парламентськими правилами.
Ці кроки були зроблені лише через кілька годин після того, як фон дер Ляєн виступила з історичною промовою про стан справ у Союзі в парламенті Страсбурга.
"Патріоти" звинувачують фон дер Ляєн у відсутності прозорості та підзвітності і різко критикують торгівельні угоди з Південною Америкою та США.
"Ліві" також критикують торгівельну політику Комісії, але більший акцент роблять на "бездіяльність виконавчої влади ЄС на тлі війни Ізраїлю в Газі".
Одночасне подання двох вотумів недовіри є безпрецедентним і викликало дискусію в Євроарламенті щодо того, як буде організовано проведення двох дебатів і двох голосувань.
Як повідомили джерела видання, голосування по вотумах недовіри до глави ЄК пройде з 6 по 9 жовтня.
Нагадаємо, в липні цього року Європарламент відхилив вотум недовіри до глави ЄК - це рішення підтримали 360 євродепутатів, тоді коли проти Фон дер Ляєн проголосували 175 членів Європарламенту. 18 утримались від голосування.
Для винесення вотуму недовіри голові ЄК була потрібно було набрати понад дві третини голосів.
Недовіра до Фон дер Ляєн - в чому справа?
Спочатку ініціатором резолюції проти глави ЄК став румунський євродепутат Георге Піперя з групи "Європейські консерватори та реформісти".
У розмові з Politico Піперя говорив, що очікує на провал ініціативи, але вона, за його словами, "відкриє скриньку Пандори", продемонструвавши можливість кинути виклик голові Єврокомісії.
Критика Піперя була викликана, зокрема, відмовою Єврокомісії оприлюднити листування між фон дер Ляйєн та гендиректором Pfizer Альбертом Бурла під час пандемії COVID-19.
ЄК відмовилась надати листування з очільником Phizer
З проханням до Єврокомісії надати листування Фон дер Ляєн з гендиректором Pfizer Альбертом Бурла звернулась журналістка NYT Матіна Стеві. Однак вона отримала відмову, після чого сумісно з виданням звернулась до суду.
Мова йшла про листування між фон дер Ляйєн та гендиректором Pfizer за період з січня 2021 по травень 2022 року.
Йдеться про повідомлення, якими сторони обмінювалися перед тим, як Pfizer та ЄС уклали контракт на постачання вакцин від коронавірусу на 35 млрд євро.
Суд у результаті ухвалив, що ЄК "не змогла переконливо пояснити" свою позицію про відмову через відсутність важливої інформації в листуванні.
Згодом Піперя заявив про можливі зловживання та корупцію в Єврокомісії на тлі історії з листуванням.