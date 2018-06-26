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Европарламент готовит резолюцию об аннулировании выборов мэра Кишинева

НовостиПолитика    26.06.2018 - 16:34
Фото: Европарламент (European Union 2017 - European Parliament)
Фото: Европарламент (European Union 2017 - European Parliament)

В Молдове выборы мэра Кишинева признаны недействительными

Европарламент на следующей неделе может принять срочную резолюцию относительно аннулирования выборов мэра Кишинева. Об этом в своем Twitter написала евродепутат Ребекка Хармс.

"Европарламент на следующей неделе в Страсбурге, вероятно, обсудит срочную резолюцию относительно выборов мэра Кишинева в части непризнание их" - написала она.

 

Напомним, ранее сообщалось, что Высшая судебная палата Молдовы 25 июня оставила в силе решение Апелляционной палаты о непризнании результатов местных выборов в Кишиневе.

Также добавим, что Комитет иностранных дел Европейского парламента заявил о нарушение демократических стандартов в Молдове и призвал немедленно положить конец политическому вмешательству в судебную систему и проведении выборов в стране.

Также напомним, что в Кишиневе (Молдова) возле здания мэрии состоялись акции протеста против решения суда об отмене результатов выборов мэра.

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Теги публикации: резолюция, Европарламент, Кишенев  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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