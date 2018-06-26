Европарламент готовит резолюцию об аннулировании выборов мэра Кишинева

В Молдове выборы мэра Кишинева признаны недействительными

Европарламент на следующей неделе может принять срочную резолюцию относительно аннулирования выборов мэра Кишинева. Об этом в своем Twitter написала евродепутат Ребекка Хармс.

"Европарламент на следующей неделе в Страсбурге, вероятно, обсудит срочную резолюцию относительно выборов мэра Кишинева в части непризнание их" - написала она.

European Parliament probably will debate an urgency resolution on #Chisinau mayoral elections and the invalidation next week in Strasbourg. https://t.co/rk2UjwU1It — Rebecca Harms (@RebHarms) June 26, 2018

Напомним, ранее сообщалось, что Высшая судебная палата Молдовы 25 июня оставила в силе решение Апелляционной палаты о непризнании результатов местных выборов в Кишиневе.

Также добавим, что Комитет иностранных дел Европейского парламента заявил о нарушение демократических стандартов в Молдове и призвал немедленно положить конец политическому вмешательству в судебную систему и проведении выборов в стране.

Также напомним, что в Кишиневе (Молдова) возле здания мэрии состоялись акции протеста против решения суда об отмене результатов выборов мэра.