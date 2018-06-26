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Європарламент готує резолюцію щодо анулювання виборів мера Кишинева

НовиниПолітика    26.06.2018 - 16:34
Фото: Европарламент (European Union 2017 - European Parliament)
Фото: Европарламент (European Union 2017 - European Parliament)

У Молдові вибори мера Кишинева визнали недійсними

Європарламент наступного тижня може ухвалити термінову резолюцію щодо анулювання виборів мера Кишинева. Про це у своєму Twitter написала євродепутатка Ребекка Хармс.

"Європарламент наступного тижня у Страсбурзі, ймовірно, обговорить термінову резолюцію щодо виборів мера Кишинева в частині їх невизнання" - написала вона.

 

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Вища судова палата Молдови 25 червня залишила в силі рішення Апеляційної палати про невизнання результатів місцевих виборів у Кишиневі.

Також додамо, що Комітет закордонних справ Європейського парламенту заявив про порушення демократичних стандартів у Молдові і закликав негайно покласти край політичному втручанню в судову систему і проведення виборів у країні.

Також нагадаємо, що у Кишиневі (Молдова) біля будівлі мерії відбулися акції протесту проти рішення суду про скасування результатів виборів мера.
 

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Теги публікації: резолюция, Європарламент, Кишенев  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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