Європарламент готує резолюцію щодо анулювання виборів мера Кишинева

У Молдові вибори мера Кишинева визнали недійсними

Європарламент наступного тижня може ухвалити термінову резолюцію щодо анулювання виборів мера Кишинева. Про це у своєму Twitter написала євродепутатка Ребекка Хармс.

"Європарламент наступного тижня у Страсбурзі, ймовірно, обговорить термінову резолюцію щодо виборів мера Кишинева в частині їх невизнання" - написала вона.

European Parliament probably will debate an urgency resolution on #Chisinau mayoral elections and the invalidation next week in Strasbourg. https://t.co/rk2UjwU1It — Rebecca Harms (@RebHarms) June 26, 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Вища судова палата Молдови 25 червня залишила в силі рішення Апеляційної палати про невизнання результатів місцевих виборів у Кишиневі.

Також додамо, що Комітет закордонних справ Європейського парламенту заявив про порушення демократичних стандартів у Молдові і закликав негайно покласти край політичному втручанню в судову систему і проведення виборів у країні.

Також нагадаємо, що у Кишиневі (Молдова) біля будівлі мерії відбулися акції протесту проти рішення суду про скасування результатів виборів мера.

