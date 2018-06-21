Протест у Кишиневі: ЄС заявив про порушення демократичних стандарів

ЄС закликав негайно покласти край політичному втручанню в судову систему і проведення виборів у країні

Комітет закордонних справ Європейського парламенту заявив про порушення демократичних стандартів у Молдові і закликав негайно покласти край політичному втручанню в судову систему і проведення виборів у країні. Відповідна заява опублікована на сайті Європарламенту.

"Ми дуже занепокоєні нещодавнім рішенням суду Кишинева, який вирішив, на сумнівних підставах і непрозоро, не підтвердити законність виборів мера Кишинева", - заявили європарламентарі.

Так, політичне втручання в судову систему і проведення виборів суперечить європейським стандартам, підписаним Молдовою, зокрема, як стороною Угоди про асоціацію між ЄС і Молдовою.

"Ми нагадуємо владі Молдови про спільну заяву Європейського парламенту, Ради та Комісії від 4 липня 2017 року, доданому до рішення про надання макрофінансової допомоги Молдові, згідно з яким попередньою умовою надання макрофінансової допомоги є повага країною-бенефіціаром до ефективних демократичних механізмів, зокрема багатопартійної парламентської системи, верховенства закону і гарантій дотримання прав людини", - йдеться у заяві.

"Як показала остання виборча реформа і останні події в Кишиневі, ця попередня умова, на даному етапі, не дотримана", - додають у ЄП.

Молдовську владу закликають вжити негайних заходів для забезпечення верховенства закону при визначенні результатів місцевих виборів і напередодні майбутніх парламентських виборів в кінці цього року.

"Ми також закликаємо владу рішуче боротися з корупцією і оперативно надати результати розслідування виявленого в 2014 році банківського шахрайства на суму 1 мільярд доларів. І тут політичні лідери повинні дозволити судовій владі працювати незалежно", - заявили у комітеті.

"Європейський парламент буде як і раніше уважно ставитися до ситуації в Молдові і підготує доповідь з оцінкою виконання Угоди про асоціацію, за якою буде проведено голосування до кінця 2018 року", - додали у комітеті.

Заяву підписали Девід Макалістер (EPP), голова комітету Ребекка Хармс ("Зелені"), і Петрас Ауштревічюс (ALDE), доповідач парламенту щодо Молдови.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у центрі Кишинева (Молдова) у середу ввечері опозиція протестувала проти рішення суду визнати недійсними вибори мера молдовської столиці. Зібралось уже близько тисячі людей.