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У Кишиневі продовжуються протести через анульовані результати виборів мера

НовиниПолітика    24.06.2018 - 15:41
Фото: протести у Кишеневі (newsmaker.md)
Фото: протести у Кишеневі (newsmaker.md)

Кілька сотень поліцейських стежать за громадським порядком

У Кишиневі (Молдова) біля будівлі мерії розпочалася акція протесту проти рішення суду про скасування результатів виборів мера. Про це повідомляє місцеве видання NewsMaker.

Як повідомляється, організатори протесту - партії "Платформа Гідність і правда", "Дія і солідарність", Ліберально-демократична партія, представники громадянського суспільства.

Рух в центрі столиці перекрито. Кілька сотень поліцейських стежать за громадським порядком. 

На сцену перед мерією вийшли переможець виборів Андрій Нестасе і опозиціонерка Майя Санду. Протестувальники зустріли їх оплесками.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 20-21 червня у Кишеневі протестували прихильники лідера проєвропейської партії "Платформа Гідність і правда" Андрія Нестасе, який переміг на виборах мера Кишинева, але суд визнав результати виборів недійсними.

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Теги публікації: протест, Молдова, Кишинев  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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