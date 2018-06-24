У Кишиневі продовжуються протести через анульовані результати виборів мера

Кілька сотень поліцейських стежать за громадським порядком
У Кишиневі (Молдова) біля будівлі мерії розпочалася акція протесту проти рішення суду про скасування результатів виборів мера. Про це повідомляє місцеве видання NewsMaker.
Як повідомляється, організатори протесту - партії "Платформа Гідність і правда", "Дія і солідарність", Ліберально-демократична партія, представники громадянського суспільства.
Рух в центрі столиці перекрито. Кілька сотень поліцейських стежать за громадським порядком.
На сцену перед мерією вийшли переможець виборів Андрій Нестасе і опозиціонерка Майя Санду. Протестувальники зустріли їх оплесками.
Громадяни скандують: "Плахотнюк - твій дім - тюрма!", "Злодії!"
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 20-21 червня у Кишеневі протестували прихильники лідера проєвропейської партії "Платформа Гідність і правда" Андрія Нестасе, який переміг на виборах мера Кишинева, але суд визнав результати виборів недійсними.