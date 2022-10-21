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Європа знає, як відповідати терористам? Подоляк нагадав про злочини Росії

Фото: Михайло Подоляк, радник глави Офісу президента (president.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Росія має "чотири аргументи" для світу, серед яких холод, голод та інше. Європа повинна навчитись відповідати терористам так, як це робить Україна.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

За словами Подоляка, єдиними аргументами Росії для світу, є:

  • холод - удари по енергетиці;
  • голод - продовольчий шантаж;
  • терор - запуск іранських "Шахедів" у центр міського кварталу;
  • смерть - показові вбивства цивільних.

"Україна знає, як відповідати терористам. Чи знає Європа?", - пише Подоляк.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними Білого дому, іранські військові прибули в Крим для допомоги росіянам з дронами.

Тим часом СБУ заявила про відкриття кримінального провадження щодо допомоги Ірану Росії дронами-камікадзе й балістичними ракетами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Російська Федерація