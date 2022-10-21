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Европа знает, как отвечать террористам? Подоляк напомнил о преступлениях России

Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Россия имеет "четыре аргумента" для мира, среди которых холод, голод и прочее. Европа должна научиться отвечать террористам так, как это делает Украина.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

По словам Подоляка, единственными аргументами России для мира являются:

  • холод - удары по энергетике;
  • голод - продовольственный шантаж;
  • террор - запуск иранских "Шахедов" в центр городского квартала;
  • смерть - показательные убийства гражданских.

"Украина знает, как отвечать террористам. Знает ли Европа?", - пишет Подоляк.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что согласно данным Белого дома, иранские военные прибыли в Крым для помощи россиянам с дронами.

Между тем, СБУ заявила об открытии уголовного производства касаемо помощи Ирана России дронами-камикадзе и баллистическими ракетами.

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