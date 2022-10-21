Европа знает, как отвечать террористам? Подоляк напомнил о преступлениях России

Россия имеет "четыре аргумента" для мира, среди которых холод, голод и прочее. Европа должна научиться отвечать террористам так, как это делает Украина.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Украина знает, как отвечать террористам. Знает ли Европа?", - пишет Подоляк.

По словам Подоляка, единственными аргументами России для мира являются:

Напомним, РБК-Украина писало о том, что согласно данным Белого дома, иранские военные прибыли в Крым для помощи россиянам с дронами.

Между тем, СБУ заявила об открытии уголовного производства касаемо помощи Ирана России дронами-камикадзе и баллистическими ракетами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.