США закликали Росію просуватися до миру з Україною, інакше будуть санкції, - The Guardian

США пригрозили Росії санкціями, якщо та не буде просуватися до миру з Україною. Таке попередження було надіслано Москві під час екстреного засідання Ради безпеки ООН у п'ятницю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Зустріч Радбезу ООН, як розповідає The Guardian, була скликана після масштабного обстрілу Києва, жертвами якого стали понад 20 людей. Радник-посланник місії США Джон Келлі заявив на зустрічі, що такі удар "ставлять під сумнів серйозність прагнення Росії до миру", і зажадав, щоб Росія їх припинила. Крім того, Келлі сказав, що російський диктатор Володимир Путін має зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. А також, за даними The Guardian, повторив попередження президента США Дональда Трампа про те, що проти Росії можуть запровадити санкції, якщо війна продовжиться.