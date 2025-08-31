США закликали Росію просуватися до миру з Україною, інакше будуть санкції, - The Guardian
США пригрозили Росії санкціями, якщо та не буде просуватися до миру з Україною. Таке попередження було надіслано Москві під час екстреного засідання Ради безпеки ООН у п'ятницю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Зустріч Радбезу ООН, як розповідає The Guardian, була скликана після масштабного обстрілу Києва, жертвами якого стали понад 20 людей. Радник-посланник місії США Джон Келлі заявив на зустрічі, що такі удар "ставлять під сумнів серйозність прагнення Росії до миру", і зажадав, щоб Росія їх припинила.
Крім того, Келлі сказав, що російський диктатор Володимир Путін має зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. А також, за даними The Guardian, повторив попередження президента США Дональда Трампа про те, що проти Росії можуть запровадити санкції, якщо війна продовжиться.
Переговори щодо війни Росії проти України
Нагадаємо, після переговорів на Алясці Трамп заявив, що хотів би, щоб Путін зустрівся з Зеленським впродовж "двох-трьох" тижнів. Однак російська сторона вперто ігнорує цей заклик президента США, постійно вигадуючи відмовки від зустрічі.
Як заявляв Зеленський, визначений Трампом дедлайн збігає у понеділок, 1 вересня. І Україна, за словами президента, нагадає всім про це.
На думку прем'єра Канади Марка Карні, Путін боїться зустрічі з Зеленським, тому Кремль і затягує з нею.