Європа запускає виробництво Patriot, щоб скоротити залежність від США
Європейський виробник ракет MBDA може розширити виробництво ракет Patriot на новому заводі в Німеччині. Компанія також готова виробляти пускові установки Patriot.
Про це заявив керуючий директор німецького підрозділу компанії Томас Готтшильд, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Reuters.
Patriot, розроблений американською оборонною компанією Raytheon, залишається одним із найсучасніших комплексів ППО, незважаючи на те що перебуває на озброєнні з 1980-х років.
Ці ракети активно використовує Україна для захисту від російських атак, а також закуповують країни Заходу, які нарощують свої арсенали.
Контракт і терміни запуску
У 2024 році Німеччина, Нідерланди та Іспанія підписали контракт на 5,1 млрд для закупівлі до 1000 ракет у спільного підприємства Raytheon і MBDA.
Будівництво заводу в Баварії має подвоїти світові потужності з виробництва модернізованих ракет PAC 2, призначених для перехоплення тактичних балістичних цілей.
"Ми йдемо за графіком. Плануємо почати виробництво наприкінці 2026 року і забезпечити перші поставки на початку 2027 року", - сказав Готтшильд.
Він не уточнив потужність заводу, пославшись на питання безпеки, але зазначив, що підприємство зможе впоратися з додатковими замовленнями.
Можливість випуску пускових установок
Готтшильд заявив, що MBDA має технічну компетенцію для виробництва пускових установок Patriot. Раніше компанія займалася їх технічним обслуговуванням і ремонтом.
"Ми можемо це зробити. Це лише питання промислового співробітництва між нами і Raytheon - і побажань замовника, чи то бундесвер, чи то інші клієнти", - зазначив він.
Нова далекобійна ракета
MBDA також розглядає участь у проєкті розробки ракети "deep precision strike" з дальністю понад 2000 км. Цю ініціативу було оголошено Великою Британією та Німеччиною в травні, проте терміни старту проєкту поки що не визначено.
"Незалежно від термінів, важливо якомога швидше перейти до конкретних кроків", - підкреслив Готтшильд.
Війна в Україні показала залежність Європи від американських далекобійних озброєнь і підштовхнула до створення власних систем.
Боротьба з дронами
Паралельно MBDA розробляє більш компактні ракети для перехоплення дронів, що летять низько, подібних до російських безпілотників, які нещодавно вторгалися в польський повітряний простір.
Компанія розраховує підписати контракт з урядом Німеччини на розробку концепції ракети DefendAir до кінця року.
DefendAir з дальністю понад п'ять кілометрів заснована на технологіях MBDA, що використовуються в системі Enforcer. Вона має доповнити 30-мм гармату в системі ближньої ППО Skyranger, розробленої Rheinmetall.
Нагадаємо, акції європейських оборонних заводів різко зросли після заяв президента США Дональда Трампа про те, що Україна здатна повернути всі території, окуповані Росією.
Раніше президент США Дональд Трамп оголосив про передачу Україні систем ППО Patriot за рахунок союзників по НАТО.