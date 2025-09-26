ua en ru
Европа запускает производство Patriot, чтобы сократить зависимость от США

Брюссель, Пятница 26 сентября 2025 09:28
Европа запускает производство Patriot, чтобы сократить зависимость от США Фото: Patriot будут производить в Германии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Европейский производитель ракет MBDA может расширить производство ракет Patriot на новом заводе в Германии. Компания также готова производить пусковые установки Patriot.

Об этом заявил управляющий директор немецкого подразделения компании Томас Готтшильд, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Reuters.

Patriot, разработанный американской оборонной компанией Raytheon, остается одним из самых современных комплексов ПВО, несмотря на то что находится на вооружении с 1980-х годов.

Эти ракеты активно использует Украина для защиты от российских атак, а также закупают страны Запада, наращивающие свои арсеналы.

Контракт и сроки запуска

В 2024 году Германия, Нидерланды и Испания подписали контракт на 5,1 млрд для закупки до 1000 ракет у совместного предприятия Raytheon и MBDA.

Строительство завода в Баварии должно удвоить мировые мощности по производству модернизированных ракет PAC 2, предназначенных для перехвата тактических баллистических целей.

"Мы идем по графику. Планируем начать производство в конце 2026 года и обеспечить первые поставки в начале 2027 года", - сказал Готтшильд.

Он не уточнил мощность завода, сославшись на вопросы безопасности, но отметил, что предприятие сможет справиться с дополнительными заказами.

Возможность выпуска пусковых установок

Готтшильд заявил, что MBDA имеет техническую компетенцию для производства пусковых установок Patriot. Ранее компания занималась их техническим обслуживанием и ремонтом.

"Мы можем это сделать. Это лишь вопрос промышленного сотрудничества между нами и Raytheon - и пожеланий заказчика, будь то бундесвер или другие клиенты", - отметил он.

Новая дальнобойная ракета

MBDA также рассматривает участие в проекте разработки ракеты "deep precision strike" с дальностью более 2000 км. Эта инициатива была объявлена Великобританией и Германией в мае, однако сроки старта проекта пока не определены.

"Независимо от сроков, важно как можно скорее перейти к конкретным шагам", - подчеркнул Готтшильд.

Война в Украине показала зависимость Европы от американских дальнобойных вооружений и подтолкнула к созданию собственных систем.

Борьба с дронами

Параллельно MBDA разрабатывает более компактные ракеты для перехвата низколетящих дронов, подобных российским беспилотникам, которые недавно вторгались в польское воздушное пространство.

Компания рассчитывает подписать контракт с правительством Германии на разработку концепции ракеты DefendAir до конца года.

DefendAir с дальностью более пяти километров основана на технологиях MBDA, используемых в системе Enforcer. Она должна дополнить 30-мм пушку в системе ближней ПВО Skyranger, разработанной Rheinmetall.

Напомним, акции европейских оборонных заводов резко выросли после заявлений президента США Дональда Трампа о том, что Украина способна вернуть все территории, оккупированные Россией.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о передаче Украине систем ПВО Patriot за счет союзников по НАТО.

