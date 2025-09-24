ua en ru
Акції оборонних компаній Європи підскочили після заяви Трампа про Україну

Брюссель, Середа 24 вересня 2025 12:09
Акції оборонних компаній Європи підскочили після заяви Трампа про Україну Фото: Володимир Зеленський і Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Європейські оборонні акції різко зросли після заяв президента США Дональда Трампа про те, що Україна здатна повернути всі території, окуповані Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Трамп зробив несподівану заяву незабаром після зустрічі з Володимиром Зеленським на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку 23 вересня. Раніше американський лідер пропонував Києву розглянути варіант поступки земель заради миру.

Реакція ринків

Індекс аерокосмічних і оборонних компаній зріс на 1,1% і наблизився до рекордних максимумів. З початку війни Росії проти України оборонний індекс збільшився більш ніж на 200%.
Акції оборонних компаній Європи підскочили після заяви Трампа про Україну

"Зміна риторики Трампа на користь повернення Україною територій виглядає значним розворотом. Ще недавно він наполягав на земельній угоді з Путіним без України", - зазначив Ніл Вілсон, стратег Saxo Markets.

За його словами, напруженість між НАТО і Росією також стала чинником зростання оборонних акцій.

Підтримка військових витрат

Оборонні папери залишаються одним з головних драйверів зростання STOXX 600, який з початку року додав 9%. Інвестори роблять ставку на зростання держвитрат на безпеку в Європі.

У червні країни НАТО зобов'язалися витрачати 3,5% ВВП на базову оборону і 1,5% на суміжні заходи. Це передбачає сотні мільярдів доларів щорічних витрат проти нинішніх 2% ВВП.

Ринок компаній оборонного сектора

"Розворот президента США щодо України сьогодні підштовхує оборонні акції вгору", - заявив аналітик CMC Markets Йохен Штанцль. Експерти також нагадали про нещодавні закриття аеропортів у Норвегії та Данії через загрозу дронів.

Водночас ознак, що позиція Трампа призведе до зміни політики США або нових санкцій проти Москви, поки що немає.

Лідери зростання

BAE Systems, найбільша оборонна компанія Європи, подорожчала на 1,4%. Акції Rheinmetall зросли на 2%, а папери Saab підскочили на 5% і досягли максимуму з липня.

Іспанська Indra додала близько 3%, Hensoldt - 4,6%. Акції Renk і Leonardo зросли приблизно на 3%. Папери Thales і Dassault Aviation піднялися в межах 1,6-1,9%.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Україна може повністю відновити свою територіальну і потім "піти ще далі".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що отримав позитивні сигнали від Дональда Трампа про підтримку України. За його словами, американський президент підтримуватиме Україну до кінця.

