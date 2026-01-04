Європа запускає розробку стелс-літака FMLA

У Євросоюзі стартує розробка багатофункціонального легкого турбогвинтового літака FMLA, який має поєднувати універсальність Super Tucano зі спробою зробити машину малопомітною та економічно ефективною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію DEFENSE EXPRESS .

Цілі та фінансування

Проєкт FMLA (Future Multirole Light Aircraft) отримав фінансування в розмірі 15 млн євро в рамках програми Європейського оборонного фонду 2026 року.

Згідно з документами EDF, нова машина не повинна повторювати наявні турбогвинтові літаки, але водночас виконувати завдання безпосередньої вогневої підтримки, перехоплення дронів, розвідки, координації ударів і цілевказання.

Окремо наголошується на можливості адаптації FMLA для цивільних місій, включно з пошуково-рятувальними роботами.

Технічні вимоги

Легкий літак повинен оснащуватися турбогвинтовим двигуном, мати злітну масу до 7,5 тонн і забезпечувати короткий зліт і посадку зі смуг завдовжки до 450 метрів.

Особлива увага приділяється сучасним матеріалам і технологіям, які знижують видимість на РЛС, забезпечують стійкість до РЕБ і включають власні радіолокаційні системи та засоби "адаптивного маскування".

Льотний апарат має зберігати ефективність у складних кліматичних умовах і відповідати екологічним стандартам.

Бойова роль і перспективи

FMLA розрахований на конфлікти низької інтенсивності, операції в умовах пригніченої ППО супротивника і місії "нижче порога відкритого конфлікту".

По суті, літак стане доступним і економічним рішенням для країн, які не можуть дозволити собі сучасні бойові машини.

Експерти зазначають, що концепція сильно нагадує Super Tucano від Embraer, за винятком незвичайної вимоги малопомітності - поєднання турбогвинтового двигуна з технологіями стелс є складним інженерним завданням.

Терміни реалізації

Запланований горизонт постачання нового літака поки що відкладений до 2035-2040 років, що робить проєкт довгостроковою ініціативою для європейської авіації.