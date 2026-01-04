Европа запускает разработку стелс-самолета FMLA

В Евросоюзе стартует разработка многофункционального легкого турбовинтового самолета FMLA, который должен сочетать универсальность Super Tucano с попыткой сделать машину малозаметной и экономически эффективной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию DEFENSE EXPRESS .

Цели и финансирование

Проект FMLA (Future Multirole Light Aircraft) получил финансирование в размере 15 млн евро в рамках программы Европейского оборонного фонда 2026 года.

Согласно документам EDF, новая машина не должна повторять существующие турбовинтовые самолеты, но при этом выполнять задачи непосредственной огневой поддержки, перехвата дронов, разведки, координации ударов и целеуказания.

Отдельно отмечается возможность адаптации FMLA для гражданских миссий, включая поисково-спасательные работы.

Технические требования

Легкий самолет должен оснащаться турбовинтовым двигателем, иметь взлетную массу до 7,5 тонн и обеспечивать короткий взлет и посадку с полос длиной до 450 метров.

Особое внимание уделяется современным материалам и технологиям, которые снижают видимость на РЛС, обеспечивают устойчивость к РЭБ и включают собственные радиолокационные системы и средства "адаптивного маскирования".

Летный аппарат должен сохранять эффективность в сложных климатических условиях и соответствовать экологическим стандартам.

Боевая роль и перспективы

FMLA рассчитан на конфликты низкой интенсивности, операции в условиях подавленной ПВО противника и миссии "ниже порога открытого конфликта".

По сути, самолет станет доступным и экономичным решением для стран, которые не могут позволить себе современные боевые машины.

Эксперты отмечают, что концепция сильно напоминает Super Tucano от Embraer, за исключением необычного требования малозаметности — сочетание турбовинтового двигателя с технологиями стелс является сложной инженерной задачей.

Сроки реализации

Планируемый горизонт поставок нового самолета пока отложен до 2035–2040 годов, что делает проект долгосрочной инициативой для европейской авиации.