ua en ru
Пн, 29 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Трампа Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Зброя з 1950-х: українські дрони знищили артсистему Д-74, яку РФ могла отримати від КНДР

Україна, Понеділок 29 грудня 2025 18:37
UA EN RU
Зброя з 1950-х: українські дрони знищили артсистему Д-74, яку РФ могла отримати від КНДР Ілюстративне фото: Генштаб оновив втрати РФ за останню добу (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Українські військові знищили рідкісний зразок артилерії армії РФ, який, ймовірно, має північнокорейське походження.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів військовослужбовець 413 полку "Рейд" Сил безпілотних систем ЗСУ, експерт з озброєння Defense Express Іван Киричевський.

За його словами, під час однієї з бойових операцій оператори БПЛА виявили та уразили 122-мм гармату корпусної артилерії Д-74. Особливість цього випадку полягає в тому, що такі артсистеми формально не перебували на складах зберігання Збройних сил РФ.

"Д-74 вироблялись аж у 1950-хх роках, а потім активно постачались в країни комуністичного блоку", - каже Киричевський.

Версія про "необліковані запаси" в Росії не виключається, однак більш імовірним виглядає варіант постачання з КНДР, де ці системи досі перебувають на озброєнні. Адже раніше російська армія вже застосовувала північнокорейські копії 122-мм боєприпасів, які, за наявною інформацією, РФ самостійно не виробляє.

Ключовою характеристикою Д-74 є дальність стрільби до 23,9 км, що суттєво перевищує можливості поширеної в армії РФ гармати Д-30, яка має максимальну дальність до 16 км. Це дозволяє противнику розміщувати артсистему глибше від лінії бойового зіткнення.

Бойова маса Д-74 становить близько 5,5 тонни, темп стрільби - 6-7 пострілів за хвилину, обслуга - до 10 осіб.

"Поява Д-74 "родом" з 1950-хх років у росіян з осені 2024 року, насправді незалежно від джерела поставок - прямий індикатор гострого виснаження артилерійських запасів РФ", - зазначає військовий.

На тлі втрат понад 35 тисяч артилерійських систем будь-які зовнішні поставки стають для Кремля критично важливими. Знищення таких рідкісних зразків поглиблює проблеми російської армії в артилерійському компоненті.

Раніше ми писали про те, що українські Сили безпілотних систем завдали потужного удару по підрозділу російського ГРУ на тимчасово окупованій території Донецької області.

Читайте РБК-Україна в Google News
Атака дронів Війна в Україні Сили безпілотних систем КНДР
Новини
Зеленський: 87% українців хочуть миру, але не ціною Донбасу
Зеленський: 87% українців хочуть миру, але не ціною Донбасу
Аналітика
"Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну