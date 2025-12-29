Зброя з 1950-х: українські дрони знищили артсистему Д-74, яку РФ могла отримати від КНДР

Як повідомляє РБК-Україна , про це розповів військовослужбовець 413 полку "Рейд" Сил безпілотних систем ЗСУ, експерт з озброєння Defense Express Іван Киричевський.

За його словами, під час однієї з бойових операцій оператори БПЛА виявили та уразили 122-мм гармату корпусної артилерії Д-74. Особливість цього випадку полягає в тому, що такі артсистеми формально не перебували на складах зберігання Збройних сил РФ.

"Д-74 вироблялись аж у 1950-хх роках, а потім активно постачались в країни комуністичного блоку", - каже Киричевський.

Версія про "необліковані запаси" в Росії не виключається, однак більш імовірним виглядає варіант постачання з КНДР, де ці системи досі перебувають на озброєнні. Адже раніше російська армія вже застосовувала північнокорейські копії 122-мм боєприпасів, які, за наявною інформацією, РФ самостійно не виробляє.

Ключовою характеристикою Д-74 є дальність стрільби до 23,9 км, що суттєво перевищує можливості поширеної в армії РФ гармати Д-30, яка має максимальну дальність до 16 км. Це дозволяє противнику розміщувати артсистему глибше від лінії бойового зіткнення.

Бойова маса Д-74 становить близько 5,5 тонни, темп стрільби - 6-7 пострілів за хвилину, обслуга - до 10 осіб.

"Поява Д-74 "родом" з 1950-хх років у росіян з осені 2024 року, насправді незалежно від джерела поставок - прямий індикатор гострого виснаження артилерійських запасів РФ", - зазначає військовий.

На тлі втрат понад 35 тисяч артилерійських систем будь-які зовнішні поставки стають для Кремля критично важливими. Знищення таких рідкісних зразків поглиблює проблеми російської армії в артилерійському компоненті.