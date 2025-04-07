Європа запропонувала США нульові тарифи на промислові товари, - фон дер Ляєн

Євросоюз запропонував США встановити взаємні нульові тарифи на промислові товари, щоб уникнути великої торгової війни між країнами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.

Голова Єврокомісії наголосила, що Європа готова до переговорів зі Сполученими Штатами щодо тарифів.

"Ми запропонували нульові тарифи на промислові товари, як ми успішно робили це з багатьма іншими торговими партнерами, тому що Європа завжди готова до хорошої угоди. Вона на столі", - заявила фон дер Ляєн.

Разом з тим президентка ЄК підкреслила, що Євросоюз готовий до контрзаходів, якщо не вдасться домовитися зі США про пом'якшення тарифної політики.

"Ми також готові відповісти контрзаходами. І захистити себе від непрямих наслідків через переорієнтацію торгівлі",- додала очільниця Єврокомісії.

Нові тарифи Трампа

Нагадаємо, 2 квітня президент США Дональд Трамп підписав указ про введення мит на імпорт товарів із понад 180 країн. Він пояснив цей крок необхідністю реагувати на "несправедливі тарифи", які інші держави застосовують щодо американської продукції.

Згідно з документом, для окремих країн запроваджуються взаємні мита в діапазоні від 11% до 48%, тоді як для решти діятиме "базова" ставка у 10%.

Вчора, 6 квітня, міністр торгівлі США Говард Лутнік заявив, що США не збирається відкладати введення в дію нових тарифів, запроваджених президентом Дональдом Трампом, попри бажання низки країн переглянути ці мита. Він зазначив, що нові мита будуть діяти "дні й місяці".