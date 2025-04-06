Мита Трампа залишаться в силі "на дні і тижні", відстрочки не буде, - міністр торгівлі США

США не збирається відкладати введення в дію нових тарифів, запроваджених президентом Дональдом Трампом, попри бажання низки країн переглянути ці мита.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра торгівлі Говарда Лутніка в інтерв'ю CBS .

Нові американські мита залишаться чинними надовго, наголосив міністр торгівлі США.

"Жодної відстрочки немає. Вони точно залишаться з нами на дні й тижні - це очевидно. Президенту (США Дональду Трампу - ред.) потрібно перезапустити світову торгівлю", - зазначив Лутнік.

Лутнік додав, що у всіх країн, мовляв, торговий профіцит, а в США - торговий дефіцит, тому нові тарифи мають змінити цю ситуацію.

"Ми розплачуємося нашим майбутнім і нашими життями. Країни світу обкрадають нас, і це має припинитися. Президент чітко дав зрозуміти, що це політика", - наголосив міністр торгівлі.

Нові тарифи Трампа

Нагадаємо, 2 квітня президент США Дональд Трамп підписав указ про введення мит на імпорт товарів із понад 180 країн. Він пояснив цей крок необхідністю реагувати на "несправедливі тарифи", які інші держави застосовують щодо американської продукції.

Згідно з документом, для окремих країн запроваджуються взаємні мита в діапазоні від 11% до 48%, тоді як для решти діятиме "базова" ставка у 10%. Виняток зроблено для Канади та Мексики, митна політика щодо яких регулюється окремо.

Разом з тим раніше Лутнік розповів, що адміністрація президента Дональда Трампа веде переговори з усіма основними торговими партнерами США у світі про те, як зменшити нові американські тарифи. За його словами, у торгових партнерів США є можливість знизити мита. Для цього, мовляв, країни повинні змінити свої правила, щоб дозволити більше імпорту американських товарів.