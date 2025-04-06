ЄС готує мільярдні мита на імпорт із США у відповідь на тарифи Трампа, - Reuters
Країни Євросоюзу найближчими днями планують вжити контрзаходів проти мит, запроваджених президентом США Дональдом Трампом. У відповідь ЄС може ввести тарифи на увесь американський імпорт - від зубної щітки до діамантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Очікується, що наступного тижня ЄС схвалить перший пакет цільових заходів у відповідь на тарифи Трампа - мита на імпорт американських товарів обсягом до 28 мільярдів доларів.
Що потрапить під мита ЄС у відповідь США
За даними видання, Єврокомісія, яка відповідає за торгівельну політику ЄС, планує в понеділок увечері, 7 квітня, запропонувати перелік американських товарів, до яких будуть застосовані додаткові мита у відповідь на мита США на сталь та алюміній. До списку можуть увійти м’ясо, злакові культури, вино, деревина, одяг, а також жувальна гумка, зубна нитка, пилососи й туалетний папір.
Один із товарів, що викликав найбільше обговорень, - це бурбон. Єврокомісія запропонувала ввести на нього 50% мито. Однак у відповідь Трамп пригрозив 200% митом на алкоголь із ЄС, якщо країни Європи не відмовляться від своїх планів.
Обговорення відповіді ЄС на тарифи Трампа
У понеділок Люксембург прийматиме першу загальноєвропейську політичну зустріч після оголошення Трампом нових мит. На ній міністри торгівлі з усіх 27 країн ЄС обговорять наслідки цього рішення та шляхи реагування.
Європейські дипломати кажуть, що головна мета зустрічі - узгодити єдину позицію. Вона полягає у тому, що ЄС прагне домовлятися з Вашингтоном про скасування мит. Але країни Європи готові запровадити заходи у відповідь, якщо компромісу не буде досягнуто.
Reuters додає, що серед країн-членів ЄС існує бажання виступити проти тарифів Трампа єдиним фронтом, однак позиція щодо реакції різниться. Франція, зокрема, закликає до ширшого пакету заходів, ніж просто мита.
Однак Ірландія, яка експортує до США майже третину своєї продукції, закликає до "виваженої та обдуманої" відповіді. Італія - третій за обсягами експорту до США член ЄС - взагалі ставить під сумнів необхідність контрзаходів.
За даними видання, перший пакет контрмит ЄС буде винесено на голосування в середу, 9 квітня. Очікується, його майже гарантовано схвалять, якщо лише кваліфікована більшість із 15 країн-членів ЄС, що представляють 65% населення блоку, не проголосує проти, що малоймовірно.
Заходи, ймовірно, набудуть чинності у два етапи: частина - з 15 квітня, решта - через місяць.
Нові тарифи Трампа
Нагадаємо, 2 квітня президент США Дональд Трамп підписав указ про введення мит на імпорт товарів із понад 180 країн. Згідно з документом, для окремих країн запроваджуються взаємні мита в діапазоні від 11% до 48%, тоді як для решти діятиме "базова" ставка у 10%.
Вже 4 квітня стало відомо, що Китай оголосив про запровадження 34% мит на імпортовані американські товари на додаток до існуюючих тарифів. Вони почнуть діяти вже з 10 квітня.
Водночас у відповідь на мита США, Канада запровадила 25% мито на автомобілі, імпортовані зі США.
Тим часом Британія оприлюднила список з 8000 американських товарів, які можуть потрапити під митні тарифи у відповідь на політику президента США Дональда Трампа.
А президент Франції Емануель Макрон закликав зупинити французькі інвестиції у США.
Тарифна програма Трампа торкнулася також й України, було запроваджене базове мито 10%. В уряді України наголосили, що такий крок - це складно, але не критично.
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