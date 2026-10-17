Європа вже працює над аналогом Starlink, - Зеленський

У країнах Європи вже стартував процес розробки власної супутникової мережі, яка може стати повноцінним аналогом американської Starlink.

Про це заявив український президент Володимир Зеленський в коментарі журналістам, повідомляє РБК-Україна .

За словами глави держави, у Європі всі бачать, як США можуть обмежувати роботу Starlink, тому вже намагаються створити альтернативу.

Зеленський нагадав, що європейці також є користувачами американської супутникової системи, тому не можуть ігнорувати останні події.

"Європа бачить це. Питання (є - ред.) не тільки в нас. Вся Європа побачила, що можна регулювати (роботу Starlink - ред.) зі Сполучених Штатів Америки, у незалежності від домовленостей і контрактів можна обмежувати швидкість… Тому тепер європейці самі піднімають питання аналогів, і вони вже працюють, вони вже просуваються", - наголосив президент України.

На його переконання, Європа точно зможе успішно реалізувати свій новий проєкт.

"Я це вже бачу", - запевнив Зеленський.