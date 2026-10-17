Європа вже працює над аналогом Starlink, - Зеленський
У країнах Європи вже стартував процес розробки власної супутникової мережі, яка може стати повноцінним аналогом американської Starlink.
Про це заявив український президент Володимир Зеленський в коментарі журналістам, повідомляє РБК-Україна.
За словами глави держави, у Європі всі бачать, як США можуть обмежувати роботу Starlink, тому вже намагаються створити альтернативу.
Зеленський нагадав, що європейці також є користувачами американської супутникової системи, тому не можуть ігнорувати останні події.
"Європа бачить це. Питання (є - ред.) не тільки в нас. Вся Європа побачила, що можна регулювати (роботу Starlink - ред.) зі Сполучених Штатів Америки, у незалежності від домовленостей і контрактів можна обмежувати швидкість… Тому тепер європейці самі піднімають питання аналогів, і вони вже працюють, вони вже просуваються", - наголосив президент України.
На його переконання, Європа точно зможе успішно реалізувати свій новий проєкт.
"Я це вже бачу", - запевнив Зеленський.
Обмеження роботи Starlink в Україні
Нещодавно Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що останніми днями Сили оборони України зіткнулися з проблемами через обмеження роботи Starlink.
За його словами, це сталося після того, як він звернувся до США з проханням надати ракети для систем Patriot, необхідні для захисту населення від російських атак.
Водночас у Білому домі запевнили українську сторону, що не причетні до запровадження обмежень. Там пояснили, що не контролюють діяльність компанії SpaceX.
Своєю чергою, власник SpaceX Ілон Маск заявив, що не ухвалював жодних рішень щодо України, та припустив, що до обмежень можуть бути причетні американська влада або Пентагон.
Як з'ясувало РБК-Україна від власних джерел, через обмеження Starlink українські перехоплювачі не можуть збивати реактивні "шахеди".
Лише нещодавно стало відомо про відновлення роботи "військового пакета" Starlink на швидкості.