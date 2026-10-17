Европа уже работает над аналогом Starlink, - Зеленский

В странах Европы уже начался процесс разработки собственной спутниковой сети, которая может стать полноценным аналогом американской Starlink.

Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в комментарии журналистам, сообщает РБК-Украина .

По словам главы государства, в Европе все видят, как США могут ограничивать работу Starlink, потому уже пытаются создать альтернативу.

Зеленский напомнил, что европейцы также являются пользователями американской спутниковой системы, потому не могут игнорировать последние события.

"Европа видит это. Вопросы (есть - ред.) не только у нас. Вся Европа увидела, что можно регулировать (работу Starlink - ред.) из Соединенных Штатов Америки, в независимости от договоренностей и контрактов можно ограничивать скорость... Поэтому теперь европейцы сами поднимают вопросы аналогов, и они уже работают, они уже продвигаются", - подчеркнул президент Украины.

По его мнению, Европа точно сможет успешно реализовать свой новый проект.

"Я это уже вижу", - заверил Зеленский.