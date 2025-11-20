Європа виступила проти "мирного плану" США щодо України, - Reuters

Міністри закордонних справ Європейського Союзу, які зустрілися сьогодні в Брюсселі, надто детально не коментували "мирний план" США, який ще не був оприлюднений.

Водночас вони чітко дали зрозуміти, що не приймуть вимоги для України, які стосуються поступок територіями.

"Українці хочуть миру - справедливого миру, який поважає суверенітет кожного, міцного миру, який не може бути поставлений під сумнів майбутньою агресією. Але мир не може бути капітуляцією", - сказав міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро.