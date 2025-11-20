Європа виступила проти "мирного плану" США щодо України, - Reuters

Європейські країни виступили проти нового "мирного плану" США щодо завершення війни Росії проти України, який, ймовірно, вимагатиме від Києва відмови від більшої кількості територій та часткового роззброєння.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Міністри закордонних справ Європейського Союзу, які зустрілися сьогодні в Брюсселі, надто детально не коментували "мирний план" США, який ще не був оприлюднений.
Водночас вони чітко дали зрозуміти, що не приймуть вимоги для України, які стосуються поступок територіями.
"Українці хочуть миру - справедливого миру, який поважає суверенітет кожного, міцного миру, який не може бути поставлений під сумнів майбутньою агресією. Але мир не може бути капітуляцією", - сказав міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро.
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що чинні та колишні американські й російські чиновники підготували "мирний план" для завершення війни РФ проти України. Він складається з 28 пунктів.
Однак план передбачає виконання максималістських вимог Кремля, зокрема, відмову України від частини територій і деяких видів озброєнь та скорочення чисельності ЗСУ.
При цьому в західних ЗМІ з'явилася інформація, що пропозиції розробляли без участі України. Її планують поставити перед фактом - ініціативу 20 листопада має представити в Києві американська делегація.
Державний секретар США Марко Рубіо підтвердив розробку "мирного плану".
Сьогодні ЗМІ повідомили, що президент США Дональд Трамп вже схвалив "мирний план" щодо України.
Водночас високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила, що будь-який план щодо завершення війни Росії проти України потребує залучення українців та європейців.
Детальніше про те, що наразі відомо про "мирний план" - в матеріалі РБК-Україна.