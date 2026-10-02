Європа випустить на ринок "величезні" обсяги дизелю, - Трамп

Зазначимо, 1 жовтня Трамп знову заявив, що причиною зростання цін на дизель стали удари України по російських НПЗ, а не його війна на Близькому Сході.

РБК-Україна писало, що за останні кілька тижнів Трамп неодноразово заявляв, що Україна має припинити завдавати ударів по РФ, оскільки це нібито спричиняє глобальний дефіцит дизелю.