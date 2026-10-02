Європа домовилася, як відповідати на вимогу Трампа відкрити резерви дизелю
Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія та Ірландія разом з Єврокомісією погодили спільну відповідь на вимогу США відкрити резерви дизелю. Інакше Вашингтон може заборонити експорт пального до Європи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico. Видання посилається на трьох європейських чиновників.
Усі п'ять країн, за даними джерел, отримували від США закриті вимоги скоротити свої запаси. Міністр енергетики США Кріс Райт пропонує Європі вибір: або вивільнити резерви, або ризикувати забороною американського експорту дизелю.
Йдеться про 120 млн барелів протягом шести місяців. Це значно більше третини всіх резервів дизелю в ЄС. Відмовити Вашингтону Європі непросто: США забезпечують понад половину європейського імпорту цього пального, тож заборона сильно вдарила б по економіці.
Екстрена зустріч відбулася 1 жовтня. Учасники погодилися реагувати на тиск єдиним голосом, передавати будь-які рішення щодо вивільнення запасів на рівень Міжнародного енергетичного агентства та водночас знижувати напругу у відносинах із США.
За словами одного з учасників, мета полягає в деескалації, а спілкуватися з Вашингтоном варто наполегливо, але позитивно.
"Коли маєш справу з голодним левом, не обов'язково грати з ним у брудні ігри", - пояснив співрозмовник видання.
2 жовтня позицію обговорить ширше коло країн, частина з яких теж зазнає тиску з боку адміністрації Трампа.
Через війни в Україні та Ірані ціни на дизель у США стрімко зростають. Це б'є по Трампу напередодні проміжних виборів у листопаді, тож він шукає способи збити ціни.
Заборону експорту президент не виключає, попри різкий спротив американських нафтовиків.
"Я думаю про це. Я багато говорю про це з Крісом і Дагом. Вони вважають, що це допоможе з дизелем, але може підняти ціни на інші речі", - сказав Трамп, маючи на увазі Кріса Райта та міністра внутрішніх справ Дага Бургума.
Ринок пального лихоманить з весни. Після того як Іран перекрив Ормузьку протоку, Міжнародне енергетичне агентство скоординувало вивільнення нафтових запасів. За даними американської сторони, частина європейських країн виконала тоді свої зобов'язання лише частково. Переговори США та Ірану про відкриття протоки досі не дали результату.
Головним винуватцем дизельної кризи американський президент називає Україну. Трамп вчергове заявив, що ринок постраждав не від подій на Близькому Сході, а від ударів українських дронів по російських НПЗ.
"Знаєте, дизельне паливо набагато сильніше постраждало не через Близький Схід, а через те, що відбувається в Росії, оскільки нафтопереробні заводи, що виробляють дизельне паливо, виводяться з ладу з досить тривожною швидкістю", - сказав Трамп.
Останніми тижнями він неодноразово закликав Київ припинити атаки на російську паливну інфраструктуру. За словами Трампа, Зеленський нібито пообіцяв пригальмувати удари. Водночас аналітики, яких цитувала The New York Times, вважають, що на ціни сильніше впливає війна з Іраном та перекриття Ормузької протоки.