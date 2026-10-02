Европа выпустит на рынок "огромные" объемы дизеля, - Трамп

"Европа только что приняла решение о выпуске на рынок огромных объемов дизельного топлива, запасы которого сейчас значительны", - отметил он.

Американский президент добавил, что этот процесс начнется немедленно.

Напомним, ранее Британия, Франция, Германия, Италия и Ирландия вместе с Еврокомиссией согласовали общий ответ на требование США высвободить резервы дизеля.

Вашингтон призвал европейские страны сократить запасы топлива, в противном случае может запретить его экспорт в Европу.

По данным Politico, речь идет о высвобождении 120 млн баррелей дизеля в течение шести месяцев. Это составляет более трети всех запасов дизеля в ЕС. США обеспечивают более половины европейского импорта этого топлива.