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Европа выпустит на рынок "огромные" объемы дизеля, - Трамп

17:34 02.10.2026 Пт
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

Европа выпустит на рынок "огромные" объемы дизеля из своих "значительных" запасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа.

"Европа только что приняла решение о выпуске на рынок огромных объемов дизельного топлива, запасы которого сейчас значительны", - отметил он.

Американский президент добавил, что этот процесс начнется немедленно.

Напомним, ранее Британия, Франция, Германия, Италия и Ирландия вместе с Еврокомиссией согласовали общий ответ на требование США высвободить резервы дизеля.

Вашингтон призвал европейские страны сократить запасы топлива, в противном случае может запретить его экспорт в Европу.

По данным Politico, речь идет о высвобождении 120 млн баррелей дизеля в течение шести месяцев. Это составляет более трети всех запасов дизеля в ЕС. США обеспечивают более половины европейского импорта этого топлива.

Напомним, 1 октября Трамп вновь заявил, что причиной роста цен на дизель стали удары Украины по российским НПЗ, а не его война на Ближнем Востоке.

РБК-Украина писало, что за последние несколько недель Трамп неоднократно заявлял, что Украина должна прекратить наносить удары по РФ, поскольку это якобы влечет за собой глобальный дефицит дизеля.

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