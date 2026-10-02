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Європа випустить на ринок "величезні" обсяги дизелю, - Трамп

17:34 02.10.2026 Пт
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
Європа випустить на ринок "величезні" обсяги дизелю, - Трамп Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
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Європа випустить на ринок "величезні" обсяги дизелю зі своїх "значних" запасів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента США Дональда Трампа.

"Європа щойно ухвалила рішення про випуск на ринок величезних обсягів дизельного палива, запаси якого наразі значні", - зазначив він.

Американський президент додав, що цей процес розпочнеться негайно.

Нагадаємо, раніше Британія, Франція, Німеччина, Італія та Ірландія разом із Єврокомісією погодили спільну відповідь на вимогу США вивільнити резерви дизелю.

Вашингтон закликав європейські країни скоротити запаси пального, інакше може заборонити його експорт до Європи.

За даними Politico, йдеться про вивільнення 120 млн барелів дизелю протягом шести місяців. Це становить понад третину всіх запасів дизелю в ЄС. США забезпечують понад половину європейського імпорту цього пального.

Зазначимо, 1 жовтня Трамп знову заявив, що причиною зростання цін на дизель стали удари України по російських НПЗ, а не його війна на Близькому Сході.

РБК-Україна писало, що за останні кілька тижнів Трамп неодноразово заявляв, що Україна має припинити завдавати ударів по РФ, оскільки це нібито спричиняє глобальний дефіцит дизелю.

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