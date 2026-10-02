Європа випустить на ринок "величезні" обсяги дизелю, - Трамп

Європа випустить на ринок "величезні" обсяги дизелю зі своїх "значних" запасів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента США Дональда Трампа.

За даними Politico, йдеться про вивільнення 120 млн барелів дизелю протягом шести місяців. Це становить понад третину всіх запасів дизелю в ЄС. США забезпечують понад половину європейського імпорту цього пального.

Вашингтон закликав європейські країни скоротити запаси пального, інакше може заборонити його експорт до Європи.

Нагадаємо, раніше Британія, Франція, Німеччина, Італія та Ірландія разом із Єврокомісією погодили спільну відповідь на вимогу США вивільнити резерви дизелю.

Американський президент додав, що цей процес розпочнеться негайно.

"Європа щойно ухвалила рішення про випуск на ринок величезних обсягів дизельного палива, запаси якого наразі значні", - зазначив він.

Зазначимо, 1 жовтня Трамп знову заявив, що причиною зростання цін на дизель стали удари України по російських НПЗ, а не його війна на Близькому Сході.

РБК-Україна писало, що за останні кілька тижнів Трамп неодноразово заявляв, що Україна має припинити завдавати ударів по РФ, оскільки це нібито спричиняє глобальний дефіцит дизелю.